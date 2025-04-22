Federal Yargıç, Öğrencilerin Vizelerini Durdurdu

ABD’NİN OREGON EYALLETİNDE YARGI KARARI

Oregon eyaletinde bir federal yargıç, vizesi iptal edilen iki uluslararası öğrencinin yasal durumlarının yeniden tanınması için vize iptali kararını durdurdu. Oregon Eyalet Üniversitesi ve Oregon Üniversitesi’nde öğrenim gören iki yüksek lisans öğrencisi, bu ayın başında vizelerinin iptali sonrası bir dava açtı. ABD Bölge Yargıcı Michael McShane, vize iptalinin durdurulması adına 14 günlük geçici bir tedbir kararı aldı.

YARGIÇTAN SORULAR

Yargıç McShane, federal avukatlardan, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’nin (ICE) öğrencilerin yasal statülerini sona erdirdiği düzenlemeler hakkında bilgi istedi. “Bu işlemlerin uygun olup olmadığını belirleyen bir düzenleme olmalı. ICE burada hangi düzenlemeyi uyguluyor?” diye sorarak, uygulamaya itiraz etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığını temsil eden Savcı Yardımcısı Patrick J. Conti, konuyla ilgili gerekli bilgilerin toplanması için yeterli zamanın olmadığını belirtti. Ayrıca, nihai bir kararın alınmadığını ve öğrencilerin telafisi mümkün olmayan bir zarar ile karşılaşmadığı iddia etti.

ÖĞRENCİLERİN İTİRAZLARI

Davacılar, vizelerin öğrencilere veya üniversitelere önceden bilgi verilmeden ve yeterli açıklama sağlanmadan iptal edildiğini öne sürdü. ABD genelinde 1000’den fazla uluslararası öğrencinin vizeleri ani bir şekilde iptal edilirken, birçok öğrenci, yasal süreç haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle farklı eyaletlerde dava açtı. Georgia, New Hampshire, Wisconsin, Montana ve Washington eyaletlerinde de federal yargıçlar benzer şekilde geçici tedbir kararları vererek, öğrencilerin sınır dışı edilmesini engelledi.

VİZE İPTALİ VE GÖZALTILAR

ABD’de yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali konusu tartışmaya açık bir hâl aldı. Eski Başkan Donald Trump, 30 Ocak’ta Filistin’e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran “antisemitizmle mücadele” temalı başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 27 Mart’ta “Hamas’a destek verdiklerini” iddia ettiği en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini duyurdu. Ülkede doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için evinden çıkarken, sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alındı. Daha önce de Filistinli aktivist Mahmud Halil, Columbia Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra gözaltına alınmıştı.