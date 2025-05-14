Federal Yargıç Suri’yi Serbest Bıraktı

ABD’DE YENİ GELİŞMELER

ABD’de Federal yargıç, Hamas propagandası ve antisemitizm yaptığı iddiasıyla tutuklanan Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Bedir Han Suri’nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Virginia’da gerçekleştirilen duruşmada Federal Yargıç Patricia Giles, Suri’nin serbest bırakılmasına hükmetti. Yargıç Giles, Suri’nin ikamet adresinde kalması ve gözaltına alınmasıyla ilgili duruşmalara şahsen katılma şartıyla kefalet ödemeden serbest bırakılabileceğini ifade etti. Suri’nin ayrıca Teksas’taki göçmenlik mahkemesinde devam eden işlemlerle ilgili duruşmalara sanal olarak katılacağı belirtildi.

SURI’NİN GÖZALTINA ALINMASI VE SONRASI

Filistin kökenli ABD vatandaşı ile evli olan Hindistan vatandaşı Suri, 15 Mart’ta Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Suri’nin ABD’deki varlığının “potansiyel olarak ciddi dış politika sonuçlarına yol açacağı” yönünde bir karar almasının ardından evinin önünde maskeli göçmenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı. Resmi bir suçlama yapılmaksızın Virginia, Louisiana ve Teksas’taki gözaltı merkezleri arasında dolaştırılan Suri’nin sınır dışı edilme girişimi, 21 Mart’ta aynı Yargıç Giles tarafından durduruldu. Yargıç, Suri’nin “ABD’de yasal olarak bulunduğu ve hakkındaki dava devam ederken ülkeden sınır dışı edilemeyeceği” gerekçesiyle bu kararı verdi.

ÖNCEKİ ÖRNEKLER VE SURI’NİN DURUMU

Suri, Filistin’e destek verdiği için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Columbia Üniversitesinden İran kökenli öğrenci Mohsen Mahdawi ve Tufts Üniversitesi’nde Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ten sonra, Trump yönetimi tarafından sınır dışı edilmeyi beklerken mahkeme kararı ile serbest bırakılan üçüncü kişi oldu. Bu durum, gözaltı ve sınır dışı süreçlerinin kapsamını ve sonuçlarını sorgulatan önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.