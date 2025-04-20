Fehmi Işıklar, 1941 doğumlu Türk siyasetçi

FEHMİ IŞIKLAR’IN HAYATI

Fehmi Işıklar, Türkiye’nin önemli siyasetçilerinden biri olup, uzun yıllar sendikal hareketlerde aktif rol almıştır. 1941 yılında Şanlıurfa’da doğan Işıklar, Kırıkkale Makine Tekniker Okulu’ndan mezun olup, Makine Kimya Endüstrisi Mühimmat Fabrikası’nda iş hayatına başlamıştır. Bu süreçte, sendikal faaliyetlere katılarak kariyerinde önemli bir yön çizmiştir.

SENDİKAL FAALİYETLERİ

Fehmi Işıklar, sendikal kariyerine Türk-İş’e bağlı Metal-İş Federasyonu’nda genel sekreter olarak başlamış, daha sonrasında Çağdaş Metal-İş Sendikası’nın kurucu genel başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) genel sekreterliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 1980 yılında gerçekleşen 12 Eylül darbesi sonrası tutuklanan Işıklar, idamla yargılanmış ve dört yıl hapis cezası almıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi hayatına devam eden Fehmi Işıklar, 1987 yılında yapılan seçimlerde Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Bursa milletvekili olarak seçilmiştir. Ardından Halkın Emek Partisi’ne (HEP) katılarak bu partide genel başkanlık yapmıştır. 1991 seçimlerinde SHP’den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilen Işıklar, TBMM başkanvekilliği görevini de yürütmüştür. Ayrıca, SHP ile CHP’de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde de bulunmuştur.

YAŞI VE DOĞUM YERİ HAKKINDA BİLGİLER

Fehmi Işıklar, 2025 yılı itibarıyla 84 yaşında olacak. Uzun yıllar boyunca sendikal hareketlerde ve siyasette önemli roller üstlenen Işıklar, Türkiye’deki sosyal ve siyasi değişimlere katkıda bulunmuştur.