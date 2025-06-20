Feke’de Altınları İçin Vurulan Kadın Kaybetti

KADIN, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Adana’nın Feke ilçesinde, altınları nedeniyle evinde ensesinden vurulmuş halde bulunan Müyesser Kızıloluk (52), 151 günlük yaşam savaşını kaybetti. Zanlı, vurduğu kadının altınlarını Gaziantep’te satarken Adana polisi tarafından yakalandı ve tutuklandı. Olay, geçen yıl 22 Aralık’ta Karacaoğlan Mahallesi’nde saat 15.00’te meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan Kızıloluk, mutfakta ensesinden vurulmuş halde komşuları tarafından bulundu. İhbar sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağır yaralı kadın, önce devlet hastanesine, ardından şehir hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası özel hastanede tedavi devam etti ancak 52 yaşındaki kadın 151 günün sonunda yaşamını yitirdi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlardan cinayet saatinde M.K.E. (37) adlı şüpheli tespit edildi. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir süre önce işten ayrılan şüpheli, polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Ekiplerin araştırması sırasında şüphelinin altınları Gaziantep’te bozdurmaya gittiği tespit edildi. Gaziantep’e 25 kilometre kala kullandığı otomobilin bozulması nedeniyle sanayiler sitesine gitmek zorunda kaldı. Buradan Şahinbey ilçesine bağlı Alabey Mahallesi’ndeki kuyumcuların bulunduğu bölgeye yöneldi ve çaldığı 25 ve 30 gramlık bilezikleri bir kuyumcuda bozdurdu. Paranın bir kısmını nakit alan şüpheli, diğer kısmını banka hesabına alırken polislerin düzenlediği şok baskınla yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Cinayetle ilgili ifadesinde, “Kadını tanıyordum, altınlarının olduğunu biliyordum. Evinin önünden geçiyordum, kapısı açık görünce içeri girdim. Amacım sadece hırsızlık yapmak olduğu için mutfakta kadının sesini duyduğumda arkasında tabancam ile ateş açtım. Sonrasında bileziklerini alıp kaçtım. Altınlar Gaziantep’te daha pahalı olduğu için oraya bozdurmaya gittim. Maddi sıkıntılarım nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdim” dediği öğrenildi. 21 Ocak’ta emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, ‘kasten öldürme’ ve ‘konut içerisinde silahlı yağma’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.