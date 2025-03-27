Feke’de Öğrencilere Bayram Tıraşı Sürprizi

ADANA’DA BAYRAM SEVİNCİ İÇİN SÜRPRİZ TIRAŞ ETKİNLİĞİ

Adana’nın Feke ilçesi kırsalındaki okullarda eğitim gören çocuklara sürpriz bir etkinlik gerçekleştirildi. Okullarına giden kuaförler, öğrencilere ‘bayram tıraşı’ yaparak sevinçlerine ortak oldu. Feke ilçesindeki bin rakımlı kırsal mahallelerde eğitim alan öğrenciler, bu şekilde bayram sevincini erken yaşama fırsatı buldu.

ÖĞRENCİLER BAYRAM TIRAŞINDAN MUTLU OLDU

Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın koordinasyonu ile ilçedeki gönüllü kuaförler, öğrencilerin ayağına giderek onlara hizmet sundu. Özellikle ilçe merkezinden uzak mahallelerde yaşayan kız çocukları, hiç kuaföre gidememenin getirdiği kısıtlamayı aşmanın mutluluğunu yaşadı. Kız çocukları, hayallerindeki saç tasarımlarını kuaförlere anlatarak bayram tıraşı olmanın keyfini çıkardı. Ayrıca, etkinlikte öğrencilere hediyeler de dağıtıldı.

GÖNÜLLÜ KUAFÖRLERDEN TEŞEKKÜR

Çocuklar, bayram hediyeleri ve kuaför hizmetlerinden çok mutlu olduklarını ve bu ikisi için Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ile ekibine teşekkür ettiklerini ifade etti. Kaymakamlık koordinesinde bir araya gelen gönüllü kuaförler de, çocukların bayram öncesinde yüzlerini güldürebildikleri için mutlu olmakta. Vakıf Müdürü Fatih Akça, daha önce ‘Benim Okulum Benim Berberim’ projesi çerçevesinde köy okullarındaki erkek öğrenciler için tıraş gerçekleştirdiklerini hatırlatırken, “Kız öğrencilerimizin de talebi üzerine bu etkinliğimizde kuaför arkadaşlarımız da yer aldı. Ramazan Bayramı öncesi kız ve erkek öğrencilerimizin saç kesimleri yapıldı, sonra da bayramlaşarak erken bir bayram sevinci yaşadık,” dedi.