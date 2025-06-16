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Feke’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Feke ilçesinde meydana gelen orman yangını başarıyla kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, Feke’ye bağlı Çandırlar Mahallesi Bekirhacılı mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını başladı.

BÖLGEYE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

İhbarın ardından, yangına müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz, yangın söndürme ekibi ve AKOM ekipleri yollandı. Ayrıca, yangına havadan destek sağlamak amacıyla helikopterler de görevlendirildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra, bölgede soğutma çalışmaları sürdüğü bildirildi.

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