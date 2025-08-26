Haberler

Feke’de Orman Yangını Oluştu

ADANA’DA ORMAN YANGINI

Adana’nın Feke ilçesinde bir orman yangını patlak verdi. Hızla büyüyen alevlerle mücadele için bölgeye ekipler gönderildi. Yangın, Güzpınarı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine hemen ekipler yönlendirildi. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangına hem karadan hem de havadan müdahale etmeye başladı. Ayrıca, çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmasına el birliğiyle katkıda bulunuyor.

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

