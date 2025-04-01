Felç Geçiren Kadın Ameliyatla İyileşti

AMELİYAT KARARI VE SÜRECİ

Adana’da yaşanan bir olayda, boyun fıtığı nedeniyle kısmi felç yaşayan 50 yaşındaki emlakçı Münevver Çelenk, doktora başvurdu. Boyun fıtığının aniden patlaması üzerine doktora giden Çelenk, doktorların “Ameliyatın çok riskli, masada kalma riskin var” sözleriyle korkutulunca, ameliyat olmaktan vazgeçti. Ancak zamanla kısmi felç belirtileri artan Çelenk, çalmadık kapı bırakmadı ve en sonunda Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’e danıştı. Yapılan tetkikler sonucunda ameliyat kararı alındı ve bu süreç sonunda Çelenk yeniden sağlığına kavuşarak işine geri döndü.

MÜNEVVERS ÇELENK’İN DUYGULARI

İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Münevver Çelenk, “Evde patates keserken elimi kesmişim ve haberim bile olmamış. Bunun ardından ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyattan ilk çıktığımda hocamın elini tuttum ve gücüm yerine gelmişti. Ameliyat sonrası tedavim çok güzel yapıldı. 3 sezeryan ameliyatım vardı ama bu ameliyat onlardan bile hafif geçti. Bana hep, ‘Yürüyemezsin, ameliyat masasında kalırsın’ denilerek korkuttular. Şu anda sağlığıma kavuştum, çok mutluyum” dedi.

RİSKLERİN ÖNEMİ VE HASTA YAKINLARININ ROLÜ

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ameliyatın riskli olduğunu kabul ederken, bu tür durumlarda risk oranının önemine değindi. “Hekim olarak bizlerin hastaya her şeyi güllük gülistanlık değil ama riskleriyle beraber doğru bir dille anlatmamız gerekiyor. Münevver hanıma yaptığım yaklaşım bu doğrultuda,” şeklinde konuştu. Diğer meslektaşlarının riskleri anlatırken hastayı korkuttuğunu belirten Şen, “Acıyı çeken Münevver hanım ama herkes ameliyat olma diyerek hastayı korkutuyor. Kendisi en son noktada ameliyatını oldu ve sonucunda kolunun kuvvetini kazanınca eski aktivitelerine geri döndü. En önemlisi, ağrısı kalmayınca mutlu bir şekilde günlük hayatına devam ediyor,” ifadelerini kullandı.