Felç için çözüm bulundu

Felç hastaları için güzel haber geldi. Uzun yıllardır tedavisi bulunamayan sorunlardan olan felç için elektronik implant geliştirildi.

Felçlilerin omurgalarına yerleştirilen elektronik implant sayesinde beyindeki sinyallerin bacaklara yeniden iletimi dolaylı yoldan olsa da mümkün hale geliyor. Karın boşluğunda da bataryası bulunan bu implant, kablosuz bir şekilde sinyalleri iletmeyi başarabiliyor.

Belden aşağısı felç olan kişilerin yürüyebilmelerine olanak sağlayan bu implantın gerçek hastalar üzerinde denendiğini de belirtelim. Deneyen hastaların neredeyse hepsi kısmi olarak yürümeyi başardı.

Birisinin desteğiyle veya tutunarak yürümeyi başaran felçlilerin, bu adımları atması implant öncesi mucize olarak değerlendiriliyordu.

Aslında ağrıları dindirme amaçlı olarak geliştirilen bu implantın beyin sinyallerine bir alternatif olarak kullanılabileceğinin keşfedilmesiyle birlikte böyle bir amaca hizmet etmeye başlaması ise oldukça ilginç bir detay.

Deneme süreci devam eden implantın, piyasaya sürülmesi için planlanmış herhangi bir tarih bilgisi bulunmuyor.

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