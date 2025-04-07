Felç Türleri Travmanın Yerine Göre Değişir

OMURİLİK VE SİNİR SİSTEMİ YARALANMALARI CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUYOR

Omurilik ve sinir sistemi yaralanmaları hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, felcin şeklinin travmanın yerine göre değişiklik gösterdiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Şen, beyne yerleştirilen çip teknolojisi ile fizik tedavi gibi konular üzerine dikkat çeken bilgiler sundu.

FELÇ TÜRLERİ TRAVMANIN SEVİYESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Travmanın seviyesine göre felç türlerinin farklılık gösterebileceğini belirten Prof. Dr. Şen, “Omurilik yaralanması boyun bölgesinde olursa hem kolda hem de bacakta felçlik oluyor. Sırt veya bel bölgesinde bir hasar varsa bu durum genellikle belden aşağıyı etkiliyor” dedi. Hastalarda meydana gelen küçük sinirsel hareketlerin bile umut kaynağı olduğunu vurgulayan Şen, bir hastasının sürecini şu şekilde anlattı: “Belden aşağısı felç olan hastamın ayak parmağında ufak bir hareket vardı, ameliyattan 1.5 yıl sonra yatalak çocuk walker ile yürüyebiliyor.”

FİZİK TEDAVİNİN ÖNEMİ

Ameliyat sonrası tedavi sürecinin önemini belirten Prof. Dr. Şen, “Ameliyattan sonra fizik tedavi şart, bırakılmaması gerekiyor. Kaslar zayıflamışsa ve hareket kabiliyetini kaybetmişse, cerrahi operasyonlar sonuç vermez” ifadelerini kullandı. Ayrıca, beyne çip yerleştirilmesi ile felçli hastaların yürütülmesinin doğru olduğunu ancak bunun henüz deneysel aşamada olduğunu aktardı.

KALP SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKİYOR

Son olarak kalp sağlığının da önemine değinen Şen, “Eforlu EKG testi yaptırmıyorsanız sizin geleceğe dair kalp krizi riskinizi vermez” sözleriyle düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğini hatırlattı.