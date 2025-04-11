Haberler

Feleknaz Keskin’in Arama Çalışmaları Başladı

KAYIP İHBARI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Hakkari’de komşuları tarafından kayıp olduğu bildirilen Feleknaz Keskin (60) için arama çalışmaları başlatıldı. Keskin, geçtiğimiz yıl nisan ayında eşinin hayatını kaybettiği Katramas Deresi’nin yakınlarında aranıyor.

ARAMA EKİPLERİNİN YARDIM ÇAĞRISI

Karşıyaka Mahallesi’nde yalnız yaşayan Feleknaz Keskin için gece saatlerinde komşuları kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Keskin’in bulunması amacıyla bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İtfaiye ve sağlık birimlerini yönlendirdi.

YAĞIŞLI HAVADA ARAMALAR SÜRÜYOR

Yağışların etkili olduğu Hakkari’de sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı. Ekipler, aramalarını ağırlıklı olarak Katramas Deresi çevresinde yoğunlaştırdı. Ayrıca, Keskin’in eşi İbrahim Keskin’in geçen yıl nisan ayında aynı dere de akıntıya kapılarak hayatını kaybettiği bilgisi de verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara’da Hava Soğuk Ve Buzlu

12 Nisan 2025'te Ankara'da bahar mevsimine rağmen soğuk havanın hakim olması bekleniyor. Şehirdeki günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri merak ediliyor.
Haberler

Cuma Namazı Süreci Açıklandı

11 Nisan 2025 Cuma günü, Türkiye'de milyonlarca Müslüman camilere akın ederken, büyük şehirlerdeki vatandaşlar "Cuma namazı saat kaç?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.