Feleknaz Keskin’in Arama Çalışmaları Başladı

KAYIP İHBARI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Hakkari’de komşuları tarafından kayıp olduğu bildirilen Feleknaz Keskin (60) için arama çalışmaları başlatıldı. Keskin, geçtiğimiz yıl nisan ayında eşinin hayatını kaybettiği Katramas Deresi’nin yakınlarında aranıyor.

ARAMA EKİPLERİNİN YARDIM ÇAĞRISI

Karşıyaka Mahallesi’nde yalnız yaşayan Feleknaz Keskin için gece saatlerinde komşuları kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Keskin’in bulunması amacıyla bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İtfaiye ve sağlık birimlerini yönlendirdi.

YAĞIŞLI HAVADA ARAMALAR SÜRÜYOR

Yağışların etkili olduğu Hakkari’de sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı. Ekipler, aramalarını ağırlıklı olarak Katramas Deresi çevresinde yoğunlaştırdı. Ayrıca, Keskin’in eşi İbrahim Keskin’in geçen yıl nisan ayında aynı dere de akıntıya kapılarak hayatını kaybettiği bilgisi de verildi.