Felipe Loyola’ya Galatasaray talip oldu

GALATASARAY’IN FELIPE LOYOLA İLE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, transfer döneminde orta saha kadrosunu güçlendirmek amacıyla Şilili futbolcu Felipe Loyola’ya yöneldi. 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunan Loyola için kulüp kaynakları, transfer görüşmelerinin olumlu yönde geliştiğini ve genç futbolcunun en kısa sürede imza aşamasına gelebileceğini belirtiyor. Şu anda Arjantin ekibi Independiente’de forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’a katılması bekleniyor.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray ile Felipe Loyola arasındaki müzakereler önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Ancak Independiente’nin teknik direktörü Julio Vaccari, Loyola’nın muhtemel ayrılığına karşı çıkıyor. Kısa süre içinde takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Şilili orta saha oyuncusu için kulüp, transferin 15 milyon dolardan daha düşük bir rakamla gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyor.

Ağustos 2024’te Huachipato’dan Independiente’ye katılan Loyola, hemen ardından sahada yer aldı. Estudiantes de La Plata maçında 2-0’lık galibiyetle ilk 11’de sahaya çıkan oyuncu, etkileyici bir performans sergiledi. Şimdiye kadar Arjantin ekibinde 54 resmi maçta görev alan Loyola, 9 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Ancak son oynadığı Instituto karşılaşmasında omzunu reklam panosuna çarparak sakatlık yaşadı. Yapılan kontroller sonucunda sağ omzunda birinci derece akromiyoklaviküler burkulma tespit edildi. Bu hafif sakatlığın, transfer görüşmelerini olumsuz etkilemeyeceği düşünülüyor.

Felipe Loyola, 9 Kasım 2000 tarihinde Santiago, Şili’de doğdu. Boyu yaklaşık 1,78 metre olan futbolcu, hem Şilili hem de İspanyol vatandaşlığına sahip bulunuyor. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Loyola, gerektiğinde savunma orta saha ve sağ bek pozisyonlarında da oynayabiliyor. Mevcut kontratı, Haziran 2028’e kadar geçerli. Kariyerine Colo-Colo’nun altyapısında başlayan Loyola, profesyonel anlamda Fernandez Vial’da çıktı. Huachipato’yla elde ettiği şampiyonluğun ardından, 2024 yılında Independiente’ye transfer oldu.

Milli takım kariyerine 2023’ten itibaren başlayan Loyola, Şili U23 ile Pan Amerikan Oyunları’nda gümüş madalya kazanmışken, A Milli Takım ile de Dünya Kupası elemeleri dâhil pek çok maçta sahada yer aldı. Oyuncunun piyasa değeri ise yaklaşık 9 milyon Euro olarak belirtiliyor.