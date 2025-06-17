Felipe Melo Futbolu Bıraktı, Teşekkür Etti

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ABD’DE DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ABD’de sürüyor. F Grubu’nda heyecan dorukta; Fluminense ile Borussia Dortmund arasında oynanacak mücadele, futbol tutkunlarının merakla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Bu kritik müsabakanın sonucu, grup sıralamasını belirleyecek.

MELO’NUN FUTBOLDAN AYRILIŞI

Felipe Melo, 41 yaşında futbol kariyerine son verdi. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayatının önemli dönemlerinden birini kapattığını ve futbola minnettar olduğunu kaydetti. Ayrıca, görev yaptığı kulüplere ve eski takım arkadaşlarına teşekkür etti.

MELO’NUN KARIYERİ VE BAŞARILARI

Felipe Melo, futbol kariyerine Brezilya’nın Flamengo takımında başladı. Ardından Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras ve son olarak Fluminense’de forma giydi. Melo, 4 sezon boyunca Galatasaray’da 8 kupa kazanarak dikkat çekti. Kariyeri boyunca toplamda 721 maçta görev alan Melo, 53 gol atmayı başardı. Ayrıca, Brezilya Milli Takımı formasıyla 19 maça çıkıp 2 kez gol sevinci yaşadı.