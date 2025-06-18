Felix Roos, Türkiye’de otostop yapıyor

DÜNYA TURUNA ÇIKAN BERLİN’Lİ GEZGİN FELIX ROOS

Dünya turuna çıkan Berlinli gezgin Felix Roos, otostopla Almanya’dan Sri Lanka’ya uzanan ilginç yolculuğunun ardından Türkiye’ye döndü. Şu an Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Roos, seyahatlerini uçağa başvurmadan sürdürmeyi tercih ediyor. Yaklaşık iki yıl önce dünya kültürlerini daha derinlemesine tanımak amacıyla yola çıkan Roos, ilk yılında otostopla Berlin’den Sri Lanka’ya kadar ulaşmayı başardı. Seyahati boyunca farklı ülkelerde yüzlerce insanla tanıştı, onların evlerinde konakladı ve değişik kültürleri yerinden deneyimleme şansı buldu.

SEYAHATİ ONUN HAYATINI DEĞİŞTİRİYOR

Sri Lanka’dan dönüşünde uçak kullanmama kararı alan Felix Roos, otostopla seyahat etmenin kendisine birçok önemli hayat dersi verdiğini paylaştı. “Tanımadığım insanlar beni evlerine davet ediyor, yemeklerini paylaşıyor. Bu yaşam tarzına aşık oldum. Hayata ve insanlara bakışım tamamen değişti” diyen Roos, Hindistan’da yaşadığı ilginç bir anısını da aktardı: “Bir gün Hindistanlı bir adamla tanıştım. Kendi geliştirdiği bir seyahat yöntemini benimle paylaştı ve o günü onun yöntemini izleyerek geçirdim. Meğer o bir aslan iz sürücüsüymüş. Bu da yolculuğumun unutulmaz hatıralarından biri oldu.”

TÜRKİYE’YE ÖZEL BİR BAĞINI VURGULUYOR

Türkiye’ye dair özel bir bağ hissettiğini dile getiren Roos, “Türkiye misafirperverliği, yemekleri ve insanlarıyla beni çok etkiledi. Burada çok güzel hatıralar biriktirdim” şeklinde ifade etti. Şu an Bafra’da küçük bir otostop yolculuğuna hazırlanan Roos’un bir sonraki hedefi ise Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti’ni ziyaret etmek. Doğa ile iç içe olmayı seven Roos, bu bölgeyi keşfetmek için sabırsızlandığını belirtti.

KÜLTÜRLERARASI ANLAYIŞ VE İNANÇ

Felix Roos’un ilham verici yolculuğu, dünya genelinde kültürlerarası anlayış ve insanların bağlantılarına olan inancı da pekiştiriyor. Roos’un deneyimleri, insanları bir araya getiren ve dünya kültürlerini tanıtmaya yardımcı olan bir yolculuğun önemini vurguluyor.