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Felix Uduokai Kafa Travması Geçirdi

FELIX UDUOKAI’NIN SAĞLIK DURUMU GÜNCELLENDİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 35’inci haftasında Adana Demirspor’a karşı bugün 4-1’lik zafer elde etti. Ancak, maçın 19’uncu dakikasında Felix Uduokai, rakibi ile çarpışarak kafa travması yaşadı ve mücadeleye devam edemedi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Uduokai’nin beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmadığı açıklandı.

YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Adana Demirspor müsabakasının 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeni ile mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokai Acıbadem Fulya Hastanesi’nde gözlem altındadır. Yapılan nörolojik değerlendirmeler sonucunda beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır.”

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