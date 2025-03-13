Felix ve Conceiçao Milan’dan Ayrılıyor

JOAO FELIX’İN MİLAN MACERASI SON BULUYOR

Avrupa futbolunda son zamanlarda en fazla transfer gerçekleştiren futbolculardan biri olan Joao Felix, ara transfer döneminde imza attığı Milan’da istediği verimi elde edemedi. Çeşitli kaynaklara göre, Milan, ara transfer döneminde Chelsea’den kiraladığı Felix’i sezon sonunda geri göndermeyi planlıyor.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ BEKLENTİSİ

La Gazzetta dello Sport’un bildirdiğine göre, Milan, sezon bitiminde teknik direktör Sergio Conceiçao ile kesin bir ayrılık yaşanacak. İtalyan kulübü, Conceiçao’nun isteği doğrultusunda kiralanan Felix ile de yola devam etmeyi düşünmüyor. İddialar, hem Conceiçao hem de Felix’in Milan’da kalma ihtimalinin sıfır olduğunu ortaya koyuyor.

3 Şubat’ta Chelsea’den Milan’a kiralanan 25 yaşındaki Joao Felix, İtalyan kulübüyle geçirdiği süreçte 9 maçta 1 gol ve 1 asist gerçekleştirdi. Günümüzde 30 milyon euro olarak değer biçilen Felix’in Chelsea ile olan sözleşmesi ise 2031 yılına kadar devam ediyor.