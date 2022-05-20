Fenebahçe’ye güzel haber

Fenerbahçe’de sakatlık yaşayan futbolcular Miguel Crespo ve Arda Güler’den güzel haber geldi.

Sarı lacivertliler, Rangers’ın UEFA Avrupa Ligi finalinde kaybetmesiyle sezonu erken açmak zorunda kalacak ancak Miguel Crespo ve Arda Güler hazırlık dönemini kaçırmayacak. Dimitrios Pelkas da yetişecek.

Fenerbahçe bu sezon sakatlık ve hastalıktan çok çekti. Ligin son maçına da yine benzer gerekçelerle mecburi rotasyonla çıkacak sarı lacivertliler, Avrupa Kupası finalinde Rangers’ın elenmesiyle de sezonu erken açacak ama sakatlardan iyi haber var. Sağ ayak kemiğindeki kırık sebebiyle geçen ay bıçak altına yatan Miguel Crespo’nun alçısı çıkarıldı. Portekizli salon çalışmalarına başladı. Tedbir amaçlı kızağa çekilen genç yıldız Arda Güler de henüz takımdan ayrı ama sahada çalışıyor. Her iki oyuncunun da hazırlık kampında takımla olacağı belirtildi.

ÖZEL TABANLIK GİYECEK

Sezon başında omuz sakatlığı yaşayan, tam form tutmuşken sağ ayağındaki plantar fasya yırtığı sebebiyle sezonu kapatan Pelkas ise biraz gecikmeli dönecek. Fizik tedavi ve şok dalga tedavisi uygulanan Yunan yıldızın haziran ayının ikinci haftasında başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına yetişmese de sonrasında takıma katılması bekleniyor. Pelkas’a tedavi tamamlanınca yürüyüş analizi yapılacak. Yunan oyuncu bunun sonrasında idmanlara ve maçlara kendisine özel üretilecek tabanlıkla çıkacak.

MERT HAKAN’A MARKAJ

Ukrayna savaşı sebebiyle transfer imkânları kısıtlı olan Rus ekipleri gözünü Türk oyunculara dikti. Rusya’daki en gözde isim ise Mert Hakan Yandaş. Çok sayıda Rus ekibinin radarında olan sarı lacivertli oyuncu için en ciddi talip CSKA Moskova. F.Bahçe de teklifler sıcak bakıyor. Hedef rakam ise en az 6 milyon avro.