Fener maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemİ (VAR) belli oldu.

Fenerbahçe’nin İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geleceği maçın Video Yardımcı Hakemİ (VAR) Barış Şimşek oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde Göztepe ile karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.

Ülker Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat yer alacak

TRT