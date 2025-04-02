Fenerbahçe 1-2 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ

İSTANBUL – Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelelerinde Fenerbahçe, kendi evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. İlk yarının sonunda konuk takım Galatasaray, 2-1’lik bir avantaj elde etmiş durumda.

7. dakikada Galatasaray’dan gelişen atakta Barış Alper, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Top, arka tarafa inen Eren Elmalı’nın kontrolü sonrası ön direğe doğru gönderildi. Bu pasla birlikte Torreira, topu altıpas önündeki Sara’ya aktardı. Sara’nın vuruşuna savunmadan Skriniar müdahale ederek topu kornere gönderdi.

10. dakikada Davinson Sanchez’in uzun topu, ceza yayı içindeki Çağlar Söyüncü ve Barış Alper arasında mücadeleye yol açtı. Barış, ardında bekleyen Victor Osimhen’in önüne topu indirdi. Osimhen, ceza sahasına girerek sağ çaprazdan vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

23. dakikada Sara’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda top Kaan Ayhan’ın kafasında, kale önünde Kostic’ten döndü. Dönen topa Kaan, ayağıyla çekti fakat Kostic bir kez daha gole engel oldu.

26. dakikada oyun dururken hakem Cihan Aydın, VAR uyarısı ile korner pozisyonunu izlemeye gitti. Hakem, pozisyonda topun Kostic’in eline çarptığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Osimhen, kaleci İrfan Can’ın müdahalesine rağmen sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu. 0-2.

43. dakikada sağ kanatta Amrabat’ı çalımlayan Sara, pasını ceza yayı üzerindeki Barış Alper’e verdi. Barış, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Çağlar Söyüncü çizgi üzerinden kornere çeldi.

45+1. dakikada Kostic’in sol kanattan verdiği pasla topu alan Talisca, ceza sahasına girerek orta-şut karışımı bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak arka direğe yöneldi. Burada uygun pozisyondaki Szymanski topu ağlara gönderdi. 1-2.

TAKIM KADROLARI

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

Yedekler: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Allan Saint-Maximin.

Teknik Direktör: Jose Mourinho.

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Yedekler: Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata.

Teknik Direktör: Okan Buruk.

Goller: Victor Osimhen (dk. 10 ve 27 pen.) (Galatasaray), Sebastian Szymanski (dk. 45+1) (Fenerbahçe).