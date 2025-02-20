Fenerbahçe 16 Milyon Euro Kazanmaya Yakın

FENERBAHÇE’NİN UEFA AVROPA LİGİ’NDİKİ BAŞARISI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde emin adımlarla ilerliyor ve hem sahada hem de maddi olarak büyük kazançlar elde ediyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de 3-0’lık etkileyici zaferle yendiği Anderlecht’i rövanşta da geçerse, UEFA’dan kazanacağı gelir toplamda 16 milyon euroya ulaşacak.

TOPLAM KAZANÇ ARTIYOR

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şu ana kadar toplam 14.4 milyon euro gelir sağladı. Eğer temsilcimiz, Belçika ekibini eleyerek son 16 turuna yükselirse, kasasına 2 milyon euro daha ekleyecek. Böylece toplam kazanç 16 milyon euroyu aşabilecek. Fenerbahçe’nin Avrupa’daki ilerleyişiyle artan gelirlerini nasıl değerlendireceği ise merak konusu.

MAÇ TARİHİ VE HEDEF

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertlilerin, elde ettikleri bu geliri transfer ve kadro planlamasında nasıl kullanacağı tartışmalarına yol açıyor. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23:00’te oynanacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada avantajlarını koruyarak üst tura geçmeyi hedefliyor.