Fenerbahçe 2-1 Konyaspor’u Yendi

MAÇ SONUCU VE DETAYLAR

İSTANBUL – Trendyol Süper Lig’in 38. ve final haftasında Fenerbahçe, Konyaspor’u 2-1 yenerek maçı tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında önemli dakikalar yaşandı. 58. dakikada Kostic’in sol kanattan yaptığı ortada, kaleci Deniz Bazoer’in kafayla topu kornere göndermeye çalışması dikkat çekti. Altıpasın gerisinde Szymanski’nin içeriye ortasında En Nesyri’nin vuruşu auta gitti.

GOLLER VE ANLIK GELİŞMELER

75. dakikada, Amrabat’ın uzun pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, bekletmeden aşırtma bir şut yaptı ve top filelerle buluştu. Skor 1-1 oldu. Ardından 76. dakikada Guilherme’nin ceza sahası dışından şutunda top üst direkten dışarı gitti. 82. dakikada ise Kostic’in sol taraftan yaptığı pas içeriye çevrildi; En Nesyri, kale önünde yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi ve durumu 2-1 yaptı.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Oğuzhan Çakır, Ergin Gözütok ve Suat Güz görev aldı. Fenerbahçe’nin kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (Levent Mercan dk. 46), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek (Çağlar Söyüncü dk. 74) gibi oyuncular yer aldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, maçta üç sarı kart gördü: Anderson Talisca, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü.

Konyaspor ise Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Adil Demirbağ (Uğurcan Yazğılı dk. 87) gibi oyuncularla sahada yer aldı. Konyaspor’un tek golü ise Melih Bostan’dan geldi.