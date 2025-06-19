Fenerbahçe, 2025/26 Sezonu Formasını Tanıtıyor

FENERBAHÇE FORMALARI İÇİN YENİ DÖNEM

Fenerbahçe, 2025/26 sezonuna özel forma tanıtım lansmanı düzenliyor. Ali Koç, bu önemli etkinlikte “Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile Adidas’ın yan yana gelmesi için imza töreninde birlikteyiz. Tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak ve rakipleriyle mücadele edecek. Adidas ve Fenerbahçe, ilk defa üç farklı branşla güçlerini birleştiriyor. Bu da Fenerbahçe’nin üç ayrı branşta küreselleşmesinin en etkili yansımasıdır. Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atacağız.” diyerek heyecanını dile getiriyor.

BEŞ YILLIK SÖZLEŞME DÖNEMİ

Esin Güral Argat, Fenerbahçe’nin tüm takımlarının 5 yıl boyunca Adidas formalarıyla sahada olacaklarını belirtiyor. “Ayrıca alt yapı kategorilerimizde de durum aynı olacak. Bu formalar önümüzdeki yıllara damga vuracak ve başarılar getirecek.” diye ekliyor. Bu kapsamda, alt yapı oyuncularının da Adidas’ın özel tasarımlarını giyecek olması dikkat çekiyor.

ADIDAS’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Dave Thomas (Adidas Gelişmekte Olan Ülkelerden Sorumlu Başkanı), etkinliği değerlendiren bir konuşma yaparak “Beni bu harika şehirde ağırladığınız için teşekkürler. Türkiye çok önemli bir pazar. Adidas için çok önemli. Çok heyecanlıyız. Bu ortaklık bizim markamız için çok önemli bir adım, sonraki nesillere ilham vermek istiyoruz. Fenerbahçe gibi bir spor kulübü muazzam potansiyele sahip. Çok büyük bir toplumsal etki yaparak taraftarı mutlu edeceğiz. Uzun yıllar birlikte çalışmayı tüm kalbimle diliyorum.” dedi. Hakan Atalay (Adidas Türkiye Genel Müdürü) de “Bizim ev Türk sporu için anlamlı, heyecan verici bir anlaşma için bir aradayız. Markamızın amiral gemisi olan futbolda federasyonlar, kulüpler ve sporcularla birçok işbirliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçe ile yeni bir döneme giriyoruz. Benim ve ekibim için de çok heyecan verici. Türkiye’nin spor kültürüne yön veren iki markanın yeniden bir araya gelişini kutluyoruz.” ifadelerini kullanarak olumlu gelişmelere vurgu yapıyor.

FORMADA AMBLEMIN KULLANIMI

Ali Koç, formanın ambleminin nasıl kullanılacağı ile ilgili olarak “Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas’ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek. Hocamız geldiği günden beri bize geri çevirmeyeceğimiz bir teklif geleceğini söylemişti. Dediği gerçekleşti.” diyerek net bir duruş sergiliyor. Bu açıklamalar, Fenerbahçe’nin marka kimliği ve geçmişi ile olan bağını sağlam bir şekilde koruyacağını gösteriyor.