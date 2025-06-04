Fenerbahçe 229 imza topladı

FENERBAHÇE’DEN İMZA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, kulübe teslim edilen imza sayısının toplamda 229 olduğunu duyurdu. Kulüp, köklü gelenekleri ve kurumsal kültürü çerçevesinde, tarih boyunca olağanüstü genel kurulların imza toplanarak yapılmadığını hatırlatmakta ve bu sürecin yasal çerçevede dikkatle sürdürüleceğini belirtti. Fenerbahçe’nin olağanüstü seçim için resmi olarak toplanan imza sayısı 229 olarak açıklandı.

Açıklamada, “Kulüp tüzüğümüzün ilgili hükümleri gereği Olağanüstü Genel Kurul talebiyle toplanan imzalar hakkında, bugüne dek sürecin sağlıklı ilerlemesi ve manipülasyona açık hale gelmemesi adına herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Daha önce de vurguladığımız gibi, tüzüğümüzde kongre üyelerimize tanınan her hakkı, kulüp demokrasimizin temel unsurlarından biri olarak görmekte ve saygı duymaktayız. Ancak unutulmamalıdır ki, Fenerbahçe’nin köklü gelenekleri ve kurumsal kültürü doğrultusunda, kulüp tarihimizde Olağanüstü Genel Kurul hiçbir zaman imza toplanarak gerçekleşmemiştir. Ne var ki, gelinen noktada özellikle sosyal medya mecralarında gerçeklerle ilgisi olmayan, yalan ve iftira niteliğindeki iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı çalışması yürütüldüğü açıktır. Bu nedenledir ki, sürecin şeffaflığı ve sağlıklı ilerleyişinin devamlılığı adına, kanun ve tüzük hükümlerimiz çerçevesinde kulübümüze ulaştırılmış imza beyannamelerine dair detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşma kararı alınmıştır.”

IMZA BEYANNAME DETAYLARI

Kulübe ulaşan imza beyannameleriyle ilgili detaylar şöyle açıklandı: 04.06.2025 tarihi itibarıyla, noter aracılığıyla posta yoluyla teslim alınan beyannameler, Hukuk Departmanı tarafından alınmış ve kayda geçirilmiştir. Bu yöntemle toplam 151 beyanname teslim alındı. Ayrıca, Yüksek Divan Kurulu’na teslim edilen beyannameler ise YDK Sekreterliği aracılığıyla Hukuk Departmanına imza karşılığında ulaştırıldı ve bu yöntemle 78 beyanname kayda geçirildi. Bu bilgiler doğrultusunda, bugüne kadar toplamda 229 imza beyannamesi kulübe teslim edilmiştir. Kulüp, sürecin titizlikle ve yasal çerçevede devam edeceğini vurguladı.

SEÇİM İÇİN GEREKEN İMZA SAYISI

Fenerbahçe, seçim için gerekli imza sayısı hakkında henüz bir resmi açıklama yapmadı. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve gereken imza sayısı ile ilgili gelişmeler henüz netlik kazanmadı.