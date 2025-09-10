Fenerbahçe 25 yılda 23 teknik direktör

Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yılda teknik direktör değişimi konusunda istikrar sağlayamamış kulüpler arasında dikkat çekiyor. Geçici görevler dahil, her iki kulüp 2000’li yıllarda ortalama olarak her yıl bir teknik direktör değişimi yaşadı. Fenerbahçe, geçici olarak Zeki Murat Göle’yi, Beşiktaş ise Serdar Topraktepe’yi takımın başına getirdi.

Fenerbahçe’DE 28 GÖREV, 23 İSİM

Sarı-lacivertliler, 2000 sonrası dönemde toplamda 23 farklı teknik direktörü 28 kez göreve getirdi. Domenico Tedesco, en son takımın başına geçerek bu sayıyı güncelledi. Kulüpte daha önce takıma birden fazla kez liderlik yapan isimler arasında Mourinho, Jesus, Kocaman, Yanal ve Daum gibi isimler bulunuyor.

Fenerbahçe’nin 2000’li yıllardaki teknik direktörleri arasında Domenico Tedesco, Jose Mourinho, İsmail Kartal, Jorge Jesus gibi birçok önemli isim yer alıyor. Bu teknik direktörlerin görev süreleri değişiklik gösteriyor. Örneğin, Mourinho 424 gün görevde bulunurken, İsmail Kartal 3. dönemde 363 gün takıma liderlik etti.

BEŞİKTAŞ’TA 27 DÖNEM, 23 TEKNİK ADAM

Beşiktaş da benzer bir tablo sergiliyor. Ole Gunnar Solskjaer’in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın, kulübün 2000’li yıllarda 23 farklı teknik direktörle 27 dönemde çalışmasına katkıda bulundu. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, kulüpte en uzun süre görev yapan teknik adamlar arasında öne çıkıyor.

Beşiktaş’ın 2000’li yıllardaki teknik direktörleri listesi, Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer, Giovanni van Bronckhorst gibi isimleri içeriyor. Bu isimlerin görev süreleri de farklılık gösteriyor. Örneğin, Şenol Güneş 343 gün, Abdullah Avcı ise 210 gün kulüpte görev yapmış.

GALATASARAY’DA GÖRECE İSTİKRAR

Galatasaray, aynı dönemde 18 farklı teknik direktörle 22 kez iş birliği yaptı. Fatih Terim’in dört farklı döneminde takımın başında bulunması ve Okan Buruk’un son üç sezondaki şampiyonlukları, sarı-kırmızılı kulübün teknik direktör istikrarında daha dengeli bir grafik çizmesine yardımcı oldu.

Galatasaray’ın 2000’li yıllardaki teknik direktörleri arasında Okan Buruk, Domenec Torrent ve Fatih Terim önemli yer tutuyor. Bu isimlerin görev süreleri, genel olarak kulüp tarihine katkıda bulunmuş görünmektedir.

AVRUPA’DA TABLO ÇOK FARKLI

İngiltere Premier Lig devi Liverpool ise 133 yıllık tarihinde sadece 21 farklı teknik direktörle çalıştı. 2000’li yıllarda bu sayı yalnızca 7 teknik adamla sınırlı kaldı. Türkiye’deki teknik direktör değişim hızının, Avrupa standartlarının oldukça üzerinde olduğu bu verilerle net bir şekilde ortaya çıkıyor.