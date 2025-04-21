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Fenerbahçe, 3-3 Beraberlik Aldı

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MATCH’İ 3-3 BERABERLİKLE SONLANDIRDI

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, 90+4. dakikada yediği golle Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı 5 oldu.

MAURO ICARDI’DEN FLAŞ PAYLAŞIMLAR

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, hazırlıklarını Arjantin’de sürdürüyor. Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya üzerinden dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.

İCARDİ’NİN GALATASARAY FORMASI PAYLAŞIMI

Icardi, geçen sezon Florya Metin Oktay Tesisleri’nde üzerinde Ali Koç yazılı Galatasaray formasıyla poz verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımlar, taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.

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