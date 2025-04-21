Fenerbahçe, 3-3 Bitti. Taraftarlar Protesto Etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında, kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta Oğuzhan Çakır düdük çaldı ve yardımcı hakemleri Furkan Ürün ile Süleyman Özay oldu. Fenerbahçe, iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 öne geçmeyi başardı. Ancak, skoru koruyamayarak karşılaşmadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin puanı 72’ye yükseldi ve lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kaldı.

taraftarların tepkisi

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor’un 3-3 eşitliği yakalamasının ardından yönetime öfke gösterdi. Taraftarlar, “Ali Koç istifa” ve “Yönetim istifa” şeklinde tezahüratlarda bulundular. Bu tepkiler maçın sona ermesiyle birlikte de devam etti.

son 3 iç saha maçı

Fenerbahçe, iç sahada çıktığı son üç Süper Lig karşılaşmasında yalnızca bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekip, 2 maçtan beraberlikle ayrılırken bu süreçte Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti ancak Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve Kayserispor maçında 3-3’e razı oldu.

4 maçta gol yedi

Fenerbahçe, Süper Lig’deki son dört maçında kalesinde gol görmeden oynayamadı. En son Samsunspor karşısında kalesini kapatan sarı-lacivertliler, Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında toplam 7 gol yedi. Kayserispor maçı öncesinde ligin en az gol yiyen takımı olan Fenerbahçe, bu maçta kalesinde 3 gol gördü ve bu unvanını kaybetti.

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde, Jorge Jesus dönemine benzer bir performans sergiliyor. Her iki teknik adam da benzer dönemde Kadıköy’de yaşanan puan kayıpları sebebiyle zirveden uzaklaştı. Jorge Jesus döneminde, Fenerbahçe, ligin ikinci devresinde sahasında Beşiktaş’a 4-2 yenilirken, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalmıştı. Mourinho döneminde ise, Fenerbahçe, aynı dönemlerde Samsunspor ile 0-0 ve Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında kayıp yaşadı.

talisca’nın performansı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, son dört maçta 7 gol attı. Talisca, Kayserispor karşısında 2 gol kaydetmesine rağmen bu goller galibiyet için yeterli olmadı. Trabzonspor mücadelesinde hat-trick yapan Talisca, Bodrum FK ve Sivasspor maçında da birer gol atarak ligdeki toplam gol sayısını 8’e çıkardı.

diego carlos’un geri dönüşü

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, 5 Şubat tarihindeki Türkiye Kupası mücadelesinde sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. 2,5 aylık bir aranın ardından Kayserispor karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.

mourinho’nun açıklamaları

Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından hataların bedelini ödediklerini dile getiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Şanssızdık, hatalar yaptık ve bunların bedelini ödedik. Şampiyonluk yarışından bahsetmek çok uzun bir hikaye. Bu konuda konuşmamayı tercih ediyorum.” dedi. Puan kaybından dolayı sorumluluk hissederek, “Kendimi her gün analiz ediyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum” şeklinde açıklamalar yaptı.

acun ilıcalı’nın özrü

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, taraftarlarından özür dileyerek, “Teknik kadromuz ve yönetimimizle bir aileyiz. Bu puan kaybı ile alakalı olarak taraftarımızdan özür dileriz. Biz Fenerbahçe için gecemizi gündüzümüzü harcıyoruz. Bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı oldu” ifadelerinde bulundu. 6 haftanın kaldığını belirten Ilıcalı, şanslarının zor göründüğünü ancak mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.