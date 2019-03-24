Fenerbahçe 3 ismi İstanbul’a getirdi

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Fenerbahçe Kulübü, Salihlispor’un genç oyuncuları Altınordu’dan sonra Fenerbahçe’nin de radarına girdi.

Fenerbahçe’nin Murat Germen’den 1, Salihlispor’da 2 oyuncuyu İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. Murat Germen Spor Kulübü’nden 12 yaşındaki Özgür Demir ve Salihlispor’un yine 12 yaşındaki oyuncuları Bora Yağız Aydın ve Arda Boyraz’ın Fenerbahçe Altyapı Scout Şefi Serhat Pekmezci’nin oldukça dikkatini çektiği ifade edildi. Genç oyuncuların bir süre Fenerbahçe altyapısında deneneceği, beğenilmeleri halinde sarı-lacivertlilere transfer olacağı açıklandı.

TRT