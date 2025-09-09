Fenerbahçe, 39 Yaşındaki Tedesco’yu Getirdi

TEKNİK DİREKTÖR GÖREVİNE DOMENICO TEDESCO ATANDI

Fenerbahçe futbol A takımında daha önceki teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, 39 yaşındaki Domenico Tedesco’nun göreve getirildiği duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesabından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşma sağlandığı belirtildi. Tedesco, saat 21.20 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a girdi.

HAVALİMANINDA TARAFTAR YOKTU

Tedesco’yu karşılamak için Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri havalimanında hazır bulundu. Pasaport kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra, genç teknik adam kendisini bekleyen araca yönelerek alandan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, önümüzdeki günlerde Domenico Tedesco için resmi imza töreni yapmayı planlıyor. Ancak, Tedesco’nun havalimanından çıkışı esnasında taraftarın olmaması dikkat çekti; bu durum sosyal medyada gündem haline geldi.