Haberler

Fenerbahçe, 39 Yaşındaki Tedesco’yu Getirdi

TEKNİK DİREKTÖR GÖREVİNE DOMENICO TEDESCO ATANDI

Fenerbahçe futbol A takımında daha önceki teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, 39 yaşındaki Domenico Tedesco’nun göreve getirildiği duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesabından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşma sağlandığı belirtildi. Tedesco, saat 21.20 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a girdi.

HAVALİMANINDA TARAFTAR YOKTU

Tedesco’yu karşılamak için Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri havalimanında hazır bulundu. Pasaport kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra, genç teknik adam kendisini bekleyen araca yönelerek alandan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, önümüzdeki günlerde Domenico Tedesco için resmi imza töreni yapmayı planlıyor. Ancak, Tedesco’nun havalimanından çıkışı esnasında taraftarın olmaması dikkat çekti; bu durum sosyal medyada gündem haline geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Motosiklet Alev Aldı

Bursa'da hareket halindeki bir motosiklet aniden tutuştu. Kırık ayağına rağmen çevredekiler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Haberler

Fernando Muslera, Uğurcan Çakır’a Mesaj Yolladı

Fernando Muslera, Galatasaray'daki görevini devralan Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj ileterek, "Kaleye sahip çık." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.