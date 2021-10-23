Fenerbahçe 4 eksikle maça çıkıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10’uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekipte kadrolar şekillenmeye başladı.

Yarınki karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’de 4 eksik isim bulunuyor.

Ülker Stadyumu’nda 19.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Halit Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İlker Takpak yapacak. Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa’yı mağlup edebilen sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında 3 puan hasretine son verip moral bulma peşinde.

4 eksik

Fenerbahçe’de yarın oynanacak karşılaşma öncesinde 4 eksik isim bulunuyor. Kart cezalısı Kim Min Jae’nin yanı sıra PFDK tarafından cezalandırılan Altay Bayındır ve Osayi Samuel, Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Ayrıca milli maçta gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından ayrı kalan Serdar Aziz’in bu maçta da riske edilmesi beklenmiyor.

Altay’ın cezalı olmasının ardından kaleyi Berke Özer’e teslim edecek Pereira’nın savunma üçlüsünü; Novak, Tisserand ve Szalai’den oluşturması bekleniyor. Savunmanın hemen önünde Gustavo’dan vazgeçmeyecek olan Portekizli çalıştırıcı, Brezilyalının yanında 3 isimden birini görevlendirecek. Sosa, Crespo veya Mert Hakan orta alan için forma bekliyor. Pereira’nın kanat tercihleri ise Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu olacak. Pereira’nın ileri üçlüdeki tercihlerinin ise Rossi, Pelkas ve Valencia olması yüksek ihtimal.