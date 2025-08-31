Spor

Fenerbahçe, 45 Dakikada 3 Gol Attı!

SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Fenerbahçe, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynadığı deplasman maçında tarihi bir başarı elde etti. Takım, Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği karşısında ilk 45 dakikada 3 gol buluyor. Jose Mourinho sonrası hücum anlamında etkili bir futbol sergileyen sarı-lacivertliler, bu performansıyla büyük takdir topladı. Fenerbahçe’nin gollerini 14. dakikada Dorgeles Nene ve 35, 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri kaydetti.

DORGELLES NENE İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertli takımın Gençlerbirliği ile yaptığı maçta ilk 11’de yer alan Dorgeles Nene, 14. dakikada fileleri havalandırarak takımına 1-0’lık üstünlük sağladı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Nene, bu başarının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

