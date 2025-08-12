Fenerbahçe, 5-2 Feyenoord’u yendi

Fenerbahçe’nin Feyenoord’u Mağlup Ederek Yükselişi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’ndaki heyecan verici rövanş maçında Feyenoord’u 5-2 yenerek play-off turuna adını yazdırdı. Hollanda temsilcisi Feyenoord’u ağırlayan sarı-lacivertli ekip, ilk maçta Rotterdam’da 2-1 kaybetmesinin ardından taraftarının desteğiyle sahaya çıkarak muazzam bir performans sergiledi.

Bölgesel Başarı ve Öne Çıkan İsimler

Fenerbahçe’nin galibiyetinde kilit rol oynayan isimler ise Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca oldu. Bu oyuncular, takımın heyecan verici zaferini elde etmesine katkı sağladı. Ayrıca, Fenerbahçe’nin bir sonraki rakibi ise Benfica – Nice eşleşmesinin galibi olacak.

Play-off Turu Tarihleri ve Heyecan

Bu turda mücadeleler 19 ve 20 Ağustos ile 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefleri büyüyor ve taraftarlar, takımın bu heyecan verici yolculuğuna destek vermeye devam ediyor.