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Fenerbahçe, 60 Milyon Euro Bekliyor

FENERBAHÇE’DE GELECEK SEZON PLANLAMALARI

Gelecek sezon boyunca tüm kulvarlarda başarı için çalışmalar yapan Fenerbahçe, gelecek yılki planlamasında Faslı futbolcular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat’a yer vermiyor. Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan bilgiye göre, bu iki futbolcuya Suudi Arabistan’dan talipler çıktı. Suudi kulüplerinden Al-Hilal, Al-Nassr ve Neom’un, bu oyuncuları transfer etmeyi düşündüğü belirtiliyor. Suudi temsilcilerin yıldız futbolcuları transfer etme ihtimalinin yükseldiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE’NİN BEKLENTİLERİ

Fenerbahçe yönetimi ise En-Nesyri ve Amrabat için belirlediği bonservis fiyatlarını kamuoyuna duyurdu. Habere göre, Sarı-lacivertli ekip, bu iki oyuncudan toplamda 60 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Ali Koç’un liderliğindeki Fenerbahçe’nin, bu iki oyuncudan elde edeceği geliri kullanarak önemli transferlere yönelme hedefi olduğu öğrenildi.

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