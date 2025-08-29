Fenerbahçe Adayı Saran, Teknik Direktörü Açıkladı

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI TEKNİK DİREKTÖR KARARINI AÇIKLADI

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktörle ilgili kararını duyurdu. Saran, “2 sene önce Ali bey ‘Ben bırakacağım’ gibi bir şey dedi. O bırakıyorsa ben adayım demiştim. Hatta o zaman tepki de gördüm. Ali Bey’in kararını bekledim. O kararını açıklayınca ben de sözümü yememek için aday olmadım. Ama orada şunu söyledim. Diğer kongrede şartsız adayım. Şimdi de adayım.” dedi.

TRANSFER POLİTİKASI VE TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİKLER

Saran transfer stratejisi hakkında bilgi vererek, “İki transfer yapacağız; biri Fenerbahçe ruhu, biri Kadıköy cehennemi, bunları geri getireceğiz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, tüzükte değişikliğe gideceklerini belirterek, “3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamaz. Şampiyon olan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Ben olağanüstü kurulla geleceğim, benim için süre 1.5 sene.” şeklinde konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYI SİFRE DİREKTÖR

Sadettin Saran, teknik direktör adayı olarak Sergio Conceição’u gösterdi. Saran, “Sergio Conceição, kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho’dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceição’nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır.” ifadelerini kullanarak, Conceição’un potansiyeline ve Fenerbahçe’ye katkısına güvendiğini vurguladı.