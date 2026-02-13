Fenerbahçe Adem Yeşilyurt İçin Karşıyaka ile Anlaştı

fenerbahce-adem-yesilyurt-icin-karsiyaka-ile-anlasti

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. İzmir temsilcisi Karşıyaka’nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt, sarı-lacivertli takımın radarında yer alıyor. Fenerbahçe, Karşıyaka ile anlaşmak için müzakerelere başladı ve transferin gerçekleşmesi için oyuncunun vereceği cevap bekleniyor.

FENERBAHÇE’DEN CİDDİ TEKLİF

Sarı-lacivertlilerin Karşıyaka’ya sunduğu teklif ise dikkat çekiyor. Fenerbahçe, genç oyuncunun bonservisi için 500 bin Euro önerirken, aynı zamanda sonraki satışta %25 pay da sunuyor. Karşıyaka yönetimi, bu teklifi kabul etti.

ACUN ILICALI’DAN RAKİP

Adem Yeşilyurt’a bir diğer ilginin sahibi ise Acun Ilıcalı’nın takımı Maribor oldu. Bu durum, Fenerbahçe’nin transferi tamamlama noktasında oyuncunun kararını beklemesini daha da önemli kılıyor.

