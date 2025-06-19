Fenerbahçe, Adidas ile Anlaştı

FORMADAN YENİ ANLAŞMA

Fenerbahçe, yeni sezon itibarıyla forma tedarikçisi olarak Adidas ile bir anlaşmaya imza attı. Bu çerçevede düzenlenen imza töreninde başkan Ali Koç, kulüp gündemiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Koç, imza süreci hakkında, “Transfer çalışmaları ve yapılanma sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. İmza demokratik bir hak ama gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından uygun olmadığını söyledik. Biz kulübün geleceği için çok önemli konuya odaklanıyoruz” dedi.

GECTEK MÜZAKERELER VE BEKLENTİLER

Ali Koç, toplumsal telkinlere de değinerek, “Bir sürü insan ‘Konuşun ve bitsin’ diyor. Konuşacağız, bizim de zamanımız gelecek” ifadelerini kullandı. İmza için yeterli sayıya ulaştığını belirtenlerin, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı paylaşmadıklarını belirten Koç, şöyle devam etti: “Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi? Bu imzaları toplayan arkadaşlar birinci günden bunu excel formatına taşımayı akıl edemediler mi? Sorulara muhatap oluyoruz ama ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum.”