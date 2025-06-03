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Fenerbahçe, Adis Lagumdzija’yı Transfer Etti

FENERBAHÇE YENİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Adis Lagumdzija’yı transfer ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, yeni sezon planlaması çerçevesinde İtalya’nın Cucine Lube Civitanova ekibinde forma giyen milli voleybolcu ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

ADİS LAGUMDZIJA’NIN KARIYERİ

Kariyerine Galatasaray’da başlayan Adis Lagumdzija, daha sonra sırasıyla Arkas Spor, Vero Volley Monza, Gaz Sales Bluenergay Piacenza, Valsa Group Modena ve Cucine Lube Civitanova takımlarında da forma giydi. 2022-2023 sezonunda CEV Kupası’nda “En değerli oyuncu” (MVP) ve “En skorer oyuncu” ödüllerini kazanan Adis Lagumdzija, 2023-2024 sezonunda İtalya’da “En iyi servis atan oyuncu” unvanına layık görüldü.

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