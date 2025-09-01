Fenerbahçe, Aktürkoğlu İçin Dava Açtı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİ VE TEPKİLER

Fenerbahçe, Portekiz kulübü Benfica’dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna dahil etti. 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul’a dün geldi ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Aktürkoğlu’nu karşılama anında ilk önce eşi Ceren Aktürkoğlu’nun onu sıkı bir şekilde sarılması dikkat çekti. İkilinin bu samimi anları sosyal medya kullanıcıları arasında ilgi uyandırdı. Ancak, bu duygusal anların hemen ardından, Ceren Aktürkoğlu’na yönelik aşağılayıcı ve edebe aykırı yorumlar ortaya çıktı.

CEREK AKTÜRKİOĞLU’NA YAPILAN YORUMLAR İÇİN HUKUKİ ADIMLAR

Bu rahatsız edici paylaşımların ardından Kerem Aktürkoğlu’nun bu duruma karşı harekete geçtiği öğrenildi. Aktürkoğlu, eşi hakkında yapılan hakaret dolu yorumlara karşı maddi ve manevi tazminat davası açılması talimatı verdi. Yıldız futbolcunun bu konuda kesin bir tutum sergilediği ve süreci yakından takip edeceği belirtildi. Fenerbahçe camiası da Aktürkoğlu’na destek verirken, taraftarlar sosyal medya üzerinden çirkin yorumlara karşı tepkilerini dile getirdi.

CEREN AKTÜRKŞOĞLU VE FUTBOL SEVGİSİ

Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak, Mayıs 2025’te evlendi. 1996 doğumlu Ceren Azak, 29 yaşında ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak mesleğini sürdürüyor. Ceren Azak, futbol dünyasında eşi Kerem Aktürkoğlu’na olan destek ile tanınıyor. Özellikle Ceren Azak’ın tuttuğu takım, spor kamuoyunda oldukça fazla konuşulan bir konu haline geldi. Azak’ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu biliniyor ve bu durum, futbolseverler arasında ilgi çekici bir tartışma konusunu oluşturuyor.