Fenerbahçe, Aktürkoğlu’nu transfer etti

FERNERBAHÇE’DEN REKOR TRANSFER

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için kadrosunu şekillendirme sürecinde önemli bir adım attı. John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Ederson ile birlikte, geçen sezon Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu da transfer etti. Fenerbahçe, Kerem’in transferi için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 avro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu ve bu transfer, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödediği transfer oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFER GEÇMİŞİ

Kerem Aktürkoğlu, transferden önce Fenerbahçe’nin en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu unvanına sahip olan Youssef En-Nesyri’nin 19 milyon 500 bin avro ile tahtını devraldı. Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 53 maçta 16 gol atan Kerem, bu sezon ise yalnızca 5 maçta sahada yer aldı. En son 27 Ağustos’ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe’ye karşı forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, maçta tek golü atan isim oldu. Benfica, bu golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak “Devler Ligi”nde Fenerbahçe’nin elenmesine neden oldu. Kerem Aktürkoğlu, böylelikle yeni takımına karşı gol atan futbolcu olarak dikkat çekti.