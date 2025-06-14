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Fenerbahçe, Al Hilal’le Mitrovic’i Görüşüyor

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ ALEKSANDAR MITROVIC

Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için Al Hilal’in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic’i radarına aldı. Takımın yıldız oyuncusu, daha önce Dusan Tadic ve Edin Dzeko’dan aldığı olumlu referanslar ışığında, sarı-lacivertlilerin teklifine duyduğu ilginin arttığı öne sürüldü.

DUŞAN VLAHOVIC’TEN MITROVIC’E GEÇİŞ

İtalya Lig’indeki Juventus’un Sırp santrforu Dusan Vlahovic ile gerçekleştirilen görüşmelerin beklentileri karşılamaması üzerine, Fenerbahçe yönetimi yönünü Al Hilal’de forma giyen Aleksandar Mitrovic’e çevirdi. Sabah gazetesinin haberine göre; Mitrovic, Tadic ve Dzeko ile temaslar kurup olumlu dönüşler aldıktan sonra, Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakmaya başladı.

PAZARLIKLARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Aynı haberde, Sırp golcü ile yapılan pazarlıkların artık nihai aşamaya ulaştığı belirtiliyor. Fenerbahçe’nin Mitrovic transferini tamamlaması an meselesi olarak nitelendiriliyor.

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