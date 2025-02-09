Fenerbahçe Alanyaspor’u 2-0 Mağlup Etti

ALANYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 23. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Fenerbahçe bir araya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda Szymanski ve Talisca’nın kaydettiği gollerle rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

TALISCA’NIN LİGDEKİ İLK GOLÜ

Fenerbahçe’nin ara transfer dönemiyle kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Süper Lig’de ilk gol sevincini yaşadı. Brezilyalı futbolcu, ilk golünü Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında atmıştı ve bu kez ligde de Alanyaspor’a karşı fileleri havalandırdı. Talisca, 42. dakikada sol kanattan hızla gelişen pozisyonda Filip Kostic’in ortasına iyi yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi. 19 Mayıs 2018’den bu yana Süper Lig’de gol sevinci yaşamış oldu.