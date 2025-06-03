Fenerbahçe, Amara Diouf ile Anlaştı

İstanbul – Fenerbahçe, 2025-26 sezonu için transferde geleceğe yönelik önemli bir hamle yaptı ve Senegal’in parlayan yeteneği Amara Diouf ile anlaşmaya vardı. 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Real Madrid, Barcelona, Chelsea ve Juventus gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini çekerken, sarı-lacivertli takımı tercih etti. Bu transferin arkasında ise duygusal bir hikaye bulunuyor: Diouf’un Aralık ayında vefat eden babası Ady Diouf’un vasiyeti.

BABA VASİYETİ TRANSFERİN KİLİDİ

Müslüman olan Amara Diouf’a ilk ciddi teklif, 14 yaşındayken Juventus’tan geldi. Ancak babası Ady Diouf, oğlunun İslami değerleri daha iyi öğrenmesi gerektiğini belirtti ve İtalya’nın bu konuda uygun olmadığını düşündü. Bu sebeple teklifi reddetti. Aralık 2024’te babasını kaybeden genç yıldız, babasının vasiyetini yerine getirmek adına Türkiye’nin İslami değerlere uygunluğunu göz önünde bulundurarak Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yanıt verdi. Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diouf için 1,5 milyon euro önerdi fakat Senegal’in Génération Foot kulübü bu teklifi geri çevirdi. Sezon sonunda sarı-lacivertli kulüp, yeniden harekete geçerek anlaşmayı sağladı.