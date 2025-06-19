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Fenerbahçe, Amara Diouf ile anlaştı

FENERBAHÇE GENÇ YETENEĞİ TRANSFER ETTİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe, 17 yaşındaki Senegalli Amara Diouf ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, transfer döneminin başlangıcında genç yetenek Amara Diouf ile anlaşma sağladı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.

AMARA DIOUF REHABİLİTASYON SÜRECİNDE

Diouf, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İstanbul’da bir ameliyat geçirdi. Fenerbahçe’nin sağlık ekibi gözetiminde rehabilitasyon sürecini sürdüren oyuncunun, 18 yaşını doldurduktan sonra sarı-lacivertli formayı giymesi planlanıyor.

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