Fenerbahçe, Amrabat’ı Real Betis’e Kiraladı

FENERBAHÇE, SOFYAN AMRABAT İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’ın kiralık transferi konusunda İspanya’nın Real Betis takımıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını duyurdu. Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Sofyan Amrabat, Real Betis’e kiralık olarak verildi.

AMRABAT’IN PERFORMANSI

2024-2025 sezonu başında sarı-lacivertli ekibe katılan Amrabat, Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası dahil toplam 39 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde 2 gol atıp 3 asist sağladı. Bu sezon, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele ettiği 4 karşılaşmada da ilk 11’de başladı ve 1 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig’de ise 2 maçta yer aldı.

REAL BETİS’TEN RESMİ DUYURU

İspanyol kulübü, Amrabat’ın geçici transferini resmi internet sitesinde açıkladı. Ayrıca, oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgiler de paylaşıldı ve halen Fas Milli Takımı’nda düzenli olarak forma giydiği ifade edildi.