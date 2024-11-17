More
Spor

Fenerbahçe Anadolu Efes’i Yenerek Zirveye Yaklaştı

fenerbahce-anadolu-efes-i-yenerek-zirveye-yaklasti

FENERBAHÇE BEKO, ANADOLU EFES’İ YENEREK ÖNE GEÇTİ

7. haftadaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 86-72’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 6. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes, ilk kez kaybetti.

TOFAŞ LİDERLİĞE YERLEŞTİ

Anadolu Efes’in kaybıyla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yeni lider TOFAŞ oldu ve bu ekip, ligde 7’de 7 yaparak sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bu durum, TOFAŞ’ın şampiyonluk iddiasını güçlendiren önemli bir gelişme oldu.

ÖNEMLİ

Manşet

Masterchef’te Elenen İsim Sonunda Açıklandı

Masterchef'te rekabet büyüyor; bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. En kötü tabağı yapan yarışmacı elenirken, Somer Şef'in ilham verici hikayesi dikkat çekti.
Manşet

Cristiano Ronaldo’dan Dikkat Çeken YouTube İddiası

Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo, YouTube kanalında güçlü bir konukla yayın yaparak internet dünyasında büyük bir ses getireceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.