Fenerbahçe Anadolu Efes’i Yenerek Zirveye Yaklaştı

FENERBAHÇE BEKO, ANADOLU EFES’İ YENEREK ÖNE GEÇTİ

7. haftadaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 86-72’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 6. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes, ilk kez kaybetti.

TOFAŞ LİDERLİĞE YERLEŞTİ

Anadolu Efes’in kaybıyla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yeni lider TOFAŞ oldu ve bu ekip, ligde 7’de 7 yaparak sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bu durum, TOFAŞ’ın şampiyonluk iddiasını güçlendiren önemli bir gelişme oldu.