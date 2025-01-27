Fenerbahçe, Anderson Talisca Transferini Duyurdu

FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI

Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Kulüp, “Kulübümüz Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir.” şeklinde bir açıklama yaptı.

SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN İSTANBUL’A DAVET

Talisca’nın İstanbul’a davet edilmesi, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yapıldı. Fenerbahçe, kamuoyunu bu gelişme hakkında bilgilendirirken, bu transferin sonuçlanması için gerekli adımları attıklarını belirtiyor. Bu noktada, spor camiası da transfere dair gelişmeleri yakından takip ediyor.