Fenerbahçe, Ankara’ya Havalimanından Gitti

FENERBAHÇE ANKARA’YA VARDI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4’üncü haftasında yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçı için havayoluyla Ankara’ya ulaştı. Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elendikten sonra teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, olası tepkilerden kaçınmak amacıyla Esenboğa Havalimanı’nın kargo bölümünden çıkış yaptı. Kargo bölümünden ayrılan Fenerbahçe kafilesini, hava alanındaki taraftarlar göremedi.

TARAFTARLARDAN KARŞILAMA

Takım, kalacağı otelde taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı. Fenerbahçe kafilesinin otele yerleşmesinin ardından, taraftarlar otelin önünden herhangi bir olay çıkmadan ayrıldı.

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

