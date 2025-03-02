Fenerbahçe, Antalyaspor Karşısında 5 Değişiklik Yaptı

FAZLA DEĞİŞİM YARATTI

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Gaziantep FK karşılaşmasındaki 11’ine göre Antalyaspor maçı için 5 değişiklik gerçekleştirdi. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında, Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mourinho; Yusuf Akçiçek, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrcan Can Kahveci ve Anderson Talisca’nın yerine Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko’yu sahaya sürdü.

SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

Fenerbahçe’nin kadrosunda dikkat çeken eksiklikler var. Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao uzun süredir sakatlıkları nedeniyle yer alamıyor. Diego Carlos’un tedavi süreci devam ediyor. Ayrıca bireysel çalışmalara başlayan İsmail Yüksek, kadroda yer almadı. Yabancı kontenjanı sebebiyle Bright Osayi Samuel teknik heyetin kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.

MAÇ KADROSU BELİRLENDİ

Fenerbahçe karşılaşmaya; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko 11’i ile başladı. Yedek oyuncular arasında ise Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Burak Kapacak, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin yer aldı.

Galatasaray derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Mourinho, 2 maç ceza aldığı için bugün takımının başında yer alamadı ve maçı tribünden takip etti. Seremoni öncesi stat hoparlöründen ‘Jose Mourinho’ bestesi çalınırken, Fenerium Üst Tribünü’ne ‘We stand with you’ (Senin yanındayız) pankartı asıldı.