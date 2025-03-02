Fenerbahçe, Antalyaspor Karşısında İlk Yarıda 3-0 Önde

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Antalyaspor ile mücadele ediyor. Maçın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK YARIDA DAKİKALAR

9. dakikada, Szymanski’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, kale önünde iyi yükselen Mert, kafa vuruşu ile topu kaleci Kenan’ın sağından ağlara gönderiyor. Bu golle Fenerbahçe, 1-0 öne geçiyor. 26. dakikada Dzeko’nun sol tarafta çizgiye inip yaptığı ortada, arka direkte bulunan Çağlar, topu indirdi ve Tadic’in düzgün vuruşu ile meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluşuyor; durum 2-0 oluyor. 30. dakikada Dzeko’nun pasıyla topu alan Kostic, ceza sahası dışından geliştirdiği vuruşla, kaleci Kenan’dan seken topu kale önünde En-Nesyri ağlara gönderiyor, skoru 3-0’a getiriyor. 43. dakikada, sağ tarafta topu alan Oğuz, rakibini çalımlayıp ortasını yapıyor. Arka direkte En-Nesyri’nin kafa vuruşunu kaleci Kenan Piric son anda kornere çeliyor.

TAKIM KADROLARI

Fenerbahçe kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko yer alıyor. Yedekler arasında ise Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca, Yusuf Akçiçek ve Allan Saint-Maximin bulunuyor. Teknik sorumlu olarak Salvatore Foti görev yapıyor.

Antalyaspor kadrosu ise Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Sander van de Streek, Ramzi Safuri, Sam Larsson ve Jose Samudio’dan oluşuyor. Yedekler arasında Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Adolfo Gaic, Moussa Djenepo, Emrecan Uzunhan, Oleksandr Petrusenko, Andros Townsend, Hasan Ürkmez, Berkay Topdemir ve Abdurrahim Dursun yer alıyor. Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu.

Goller: Mert Müldür (dk. 9), Dusan Tadic (dk. 26), Youssef En-Nesyri (dk. 30) (Fenerbahçe) – İSTANBUL