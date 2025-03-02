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Fenerbahçe Antalyaspor Maçı Canlı İzleme Rehberi

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FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE SEÇENEKLERİ

Futbolseverler, Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maçı canlı izleme seçeneklerini ve HD, kesintisiz, donmadan izleme linklerini araştırıyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor’u kendi evinde ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 20.30’da Ülker Stadı’nda gerçekleşecek ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÜVENLİ İZLEME ADRESİ

Fenerbahçe Antalyaspor maçı için güvenli izleme adresi beIN Sports 1 ve beIN Connect platformlarıdır. Maçın yayınlanacağı kanala erişim için gerekli olan uydu bilgileri ise şu şekildedir: Türksat 4A uydu frekansı 11675 MHz, polarizasyon Dikey (Vertical – V), sembol oranı 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak belirlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında, futbolseverler kesintisiz ve donmadan maçı takip edebilirler.

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