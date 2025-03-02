Fenerbahçe-Antalyaspor Maçı Detayları ve Yayın Bilgisi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor’u evinde ağırlayacak. Futbolseverler, “Fenerbahçe – Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler”, “Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta?”, “Fenerbahçe Antalyaspor hangi kanalda?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Maç, 2 Mart 2025 Pazar akşamı saat 20.30’da Ülker Stadı’nda başlayacak.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe ve Antalyaspor arasındaki karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, maçı bu kanaldan takip edebilir. Maç öncesi ve sonrası analizleri ile birlikte tüm detaylar futbolseverlerle paylaşılacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe’nin muhtemel kadrosu şu şekilde: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Dusan Tadic, Fred, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri. Antalyaspor’un muhtemel kadrosu ise: Kenan Piric, Thalisson Kelven, Amar Gerxhaliu, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Moussa Djenepo, Oleksandr Petrusenko, Jakub Kaluzinski, Andros Townsend, Adolfo Gaich.

KANAL BİLGİLERİ

Türksat 4A’da beIN Sports 1 kanalı 12379 H 30000 3/4 frekansında, Digiturk’te ise beIN Sports 1 77. kanaldan izlenebilir. Diğer beIN Sports kanalları ise sırasıyla 78. (beIN Sports 2), 79. (beIN Sports 3), 80. (beIN Sports 4), 81. (beIN Sports Max 1), 82. (beIN Sports Max 2) ve 83. (beIN Sports Haber HD) kanallarıdır. KabloTV üzerinden de beIN Sports Haber HD 223. kanaldan izlenebilir. İnternet aracılığıyla beIN CONNECT üzerinden de aynı kanallara ulaşmak mümkün.